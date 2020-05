Así se encuentra Verónica Castro a un mes de la muerte de su madre

La actriz sigue muy triste por la partida de su madre, pero este año podría regresar a los escenarios.

Michel Castro habló de cómo se encuentra su mamá Verónica Castro, a un mes de que falleciera su abuela doña Socorro Castro, y su posible regreso a los escenarios.

“Son momentos muy extraños, porque obviamente la tristeza y los recuerdos de repente nos abundan bastante. Para ella es su mami, y yo creo que no pasa un día donde no platiquemos de ella desde que murió para acá, pero mi mamá es una mujer muy fuerte. Es un momento muy difícil para toda la familia, pero sabemos que tenemos un angelito cuidándonos a todos desde arriba”, dijo el hijo menor de la Vero.

También Michel reveló los motivos de la actriz para no asistir al funeral de doña Socorro, así como también la ausencia de Cristian: “Por medidas de seguridad mi madre optó por no asistir, por lo mal y frágil que se sentía, sus motivos a lo mejor son recordarla de otra manera, y prefirió no asistir en esos momentos. Mi hermano por más que hubiera querido no podía viajar, no lo dejaban viajar a México, cada uno vive las cosas de manera diferente. Es muy feo no poder estar al lado de mi mamá y no poder abrazarla”.

Michel, quien se dedica a la producción, anunció el regreso de Verónica al medio artístico: “Parece que sí (regresa), es este año, si todo sale bien y si todo esto mejora”.