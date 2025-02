Belinda va al hospital de emergencia: Esto se sabe

La cantante revela qué es lo que ha afectado seriamente su salud…

Belinda ha preocupado a sus fans por su salud. Este 7 de febrero, la cantante publicó en sus redes sociales una foto de su brazo canalizado.

«Tuve que venir al hospital de emergencia, gracias a todos por sus mensajitos», escribió.

Rompiendo el silencio acerca de su estado de salud, Belinda habría revelado que ha sido hospitalizada en varias ocasiones debido a problemas de salud causados por el exceso de trabajo. La cantante ha confesado que su cuerpo no ha podido resistir el ritmo frenético de su agenda, lo que la ha llevado a experimentar serios problemas físicos.

«Mi cuerpo explotó, obviamente, de tantos viajes, tanto trabajo. No he parado, no he descansado, no me he tomado vacaciones», reveló Belinda en una reciente entrevista. La cantante ha admitido que su salud se ha visto gravemente afectada por el estrés y la falta de descanso.

Aunque Belinda contó que se sometió a diversos estudios médicos, aún no se ha establecido un diagnóstico definitivo. La cantante ha asegurado que se encuentra tranquila y siguiendo las indicaciones de sus médicos, pero ha reconocido que su bienestar es su principal prioridad en este momento.