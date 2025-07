¿Britney Spears es madre de una niña?

La cantante genera confusión sobre la adopción de una niña llamada Lennon…

En una publicación de Instagram llena de energía, Britney Spears, de 43 años, afirmó haber “adoptado a una hermosa niña” a la cual llamó Lennon London Spears.

La estrella del pop compartió la noticia junto a un video de baile grabado en casa, donde se la ve bailando en su sala con un body rosa escotado, botas negras y un sombrero a juego.

En el pie de foto, Spears escribió a sus más de 41 millones de seguidores:

“¡No he hecho ejercicio en años, así que me puse este mono rosa y me puse a JUGAR! ¿Cómo están esta mañana, gente hermosa? ¡Necesito un café ☕️ y quiero que sepan que adopté a una hermosa niña 😉😉😉! ¡Se llama Lennon London Spears 🤪🤪🤪!”

También mencionó que la supuesta niña llevaba un “vestido adorable” que decía “¡SOY NUEVA AQUÍ! 👗🤣🤣🤣”.

Spears, madre de Sean Preston Federline, de 19 años, y Jayden James Federline, de 18, con su exesposo Kevin Federline, también habló de su rutina, diciendo: “¡Estos son 30 segundos de mi entrenamiento absurdo! Odio hacer ejercicio, pero me robaron 3 horas de grabación. Me dolió un poco verlo desaparecer porque sudé muchísimo y llevaba una chaqueta blanca”.

Se muda de Estados Unidos…

Finalizó su mensaje diciendo: “¡DEJEN DE HABLAR MAL DE ESTADOS UNIDOS! ¡He decidido mudarme a Italia 🇮🇹😉😉😉!”.

Sin embargo, fuentes informaron a TMZ el lunes que Spears no ha adoptado ni un niño ni una mascota, señalando que los emojis de guiños sugieren que no hablaba en serio. También aclararon que el portabebés visto en el fondo de un video reciente es usado por la cantante para transportar sus muñecas. Además, se confirmó que no planea mudarse a Italia.