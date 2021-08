Caitlyn Jenner se escapa de cuarentena para participar en Big Brother VIP

La versión australiana del reality show también contará con la participación del hermano de Meghan Markle, Thomas Jr.

La estrella VIP de Big Brother, Caitlyn Jenner, “se escapó” de la cuarentena de un hotel en Sydney en las primeras horas de la mañana mientras Channel Seven refuerza su seguridad para mantener el elenco en secreto

Caitlyn Jenner abandonó en secreto su hotel de cinco estrellas en Sídney en las primeras horas del viernes por la mañana, después de completar 14 días de cuarentena obligatoria antes de su aparición en Big Brother VIP Australia.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 71 años, se registró en un segundo hotel donde permanecerá hasta que ingrese a la casa de Big Brother a finales de esta semana.

Un informante de Channel Seven reveló que “Caitlyn fue llevada rápidamente por dos camionetas Mercedes-Benz Viano polarizadas a primera hora de esta mañana”.

“La hicieron escabullirse del estacionamiento temprano en el Meriton para evitar que los fotógrafos u otros invitados la vieran”.

La fuente continuó afirmando que fue idea de la cadena de TV que Caitlyn se fuera a las 5:30 am en un intento por evitar que los paparazzi la siguieran y arruinaran su estadía en su nuevo refugio.

Mientras tanto, otra fuente le dice a Daily Mail Australia que las estrellas del programa están siendo conducidas en autos alquilados con sábanas negras que ocultan las ventanas.

“Los conductores no están nada contentos, han tenido que asomar la cabeza por la ventana al dar marcha atrás debido a las sábanas que cubren las ventanas”, dijeron.

Caitlyn se había alojado en el hotel Meriton Suites Pitt Street, la misma suite en el ático en la que se quedó Rita Ora mientras filmaba The Voice Australia, que le costó a la cadena 500 dólares la noche.

Si bien muchos paquetes de cuarentena de hotel incluyen entregas de alimentos a la habitación, la habitación de Caitlyn incluía una moderna cocina de madera con electrodomésticos de acero inoxidable.

El medio hermano de Meghan Markle, Thomas Markle Jr, también aparecerá en Big Brother VIP, así como el exasesor de Donald Trump, Omarosa Manigault Newman.

Otros compañeros de casa rumoreados incluyen a Jessika Power de Married At First Sight, Matt Shirvington, el presentador de televisión James Tobin y el comediante Josh Thomas.

En abril, un informante de la cadena dijo que los productores de Woman’s Day tenían la vista puesta en varios nombres importantes, incluida la ex estrella de Hi-5 Charli Robinson y la estrella de radio Ash Pollard.

Big Brother VIP es el segundo formato de Big Brother con temática de celebridades que se transmite en Australia, después de que se hiciera una primera temporada en 2002.

El programa se transmitirá en Channel Seven a finales de este año con Sonia Kruger como presentadora.