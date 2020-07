Camila Fernandez deja ver que podría casarse pronto

La cantante, hija de ‘El Potrillo’, confiesa estar muy enamorada de su novio Francisco Barba.

Camila Fernández se encuentra promocionando su primer sencillo ‘No te Vas’, pero no descuida su relación con su novio, de quien confiesa estara muy enamorada y no descarta que haya boda.

La hija de Alejandro Fernández, quien heredó el talento musical de su padre y abuelo, don Vicente Fernández, dijo a TV y Novelas que está feliz con su novio Francisco Barba, a quien conoce desde hace años: “Es mi fan número uno, no tienes idea de lo bien que nos llevamos, no me cela para nada. Es el mejor novio, es súper lindo, me apoya, le encantan las canciones”.

Camila es muy joven todavía, pero está tan enamorada de su novio que no descarta que en algún momento se hable de matrimonio: “Nos conocemos desde hace mucho, no empecé ahora mi relación con él. Puede ser, no lo sé, lo que Dios quiera, yo no me cierro a nada”.

En su recién iniciada carrera en la música, Camila tiene todo el apoyo de su influyente familia, lo que sin duda es de gran ayuda para impulsarla en un medio tan competido.