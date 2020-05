Cantante Fabrizio Presley gana demanda a TV Azteca

El también participante de la academia recibirá por parte de la televisora un pago de $300 mil pesos por sentencia de un juez.

Fabrizio Presley celebró su victoria en contra de ‘Enamorándonos’, y reveló su mala experiencia cuando participó en ‘La Academia’ segunda temporada.

“Gracias a Dios y a los abogados salí victorioso de la demanda en contra de ‘Enamorándonos’, ya solo falta que me entreguen el cheque, todo se ha retrasado por la contingencia. La suma asciende a 300 mil pesos. Me prometieron 2,500 por día, que iba a trabajar en varios programas, pero desde el primer día me batearon, todos me dieron la espalda, me quemé, quemaron mi imagen, entonces demandé por incumplimiento de contrato y por dañar mi imagen, en abril hizo dos años y ahora les gané” dijo el intérprete originario de Guanajuato.

Presley también reveló que en su participación en la segunda temporada de La Academia, le fue muy mal, pues hasta le robaron: “La producción me quedó a deber mi propio dinero, porque me quitaron mi reloj, mi cadena de oro y mi cartera, como 30 mil pesos porque nunca me regresaron mis cosas. A ninguno le regresaron nada, nos prometieron muchas cosas y no nos cumplieron nada”.

Fabrizio dijo que está muy contento por haber grabado con su padrino Julión Álvarez el tema ‘El disgusto’, y esperan que pase la contingencia para grabar el video.