Cantante Karina ha recibido amenazas de muerte

Ha sido amenazada en las redes sociales por expresar desacuerdo con designación de Bad Bunny como el mejor compositor del año.

La cantante Karina revela que fue amenazada de muerte por expresar su desacuerdo con la designación de Bad Bunny como el mejor compositor del año por la Sociedad de Comositores, Autores y Editores (Ascap).

La intérprete venezolana expresó: “Tú no vas a poner en la misma bolsa a Armando Manzanero y a Bad Bunny. No creo que eso pueda considerarse una composición, esa vulgaridad no me interesa, no creo que se pueda considerar composición. No hace falta esa vulgaridad, es vergonzoso, es deplorable y una degradación para las mujeres, y también un hombre que hable así es degradación”, y además agregó que se han extralimitado en hablar de sexo en ese tipo de canciones.

Karina dio a conocer que debido a su denuncia al tipo de música que hace Bad Bunny, ha recibido amenazas de muerte: “Esto es exactamente lo que inspira un lenguaje violento del algunas canciones, he aquí un joven amenazándome de muerte, ¿Qué tal?”.