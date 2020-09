Cardi B confiesa que se siente “feliz” siendo soltera

La cantante de 27 años dice no estar afectada por su separación de Offset, y que podría salir con cualquier hombre.

Cardi B dice que está felizmente soltera luego de su ruptura con Offset.

La artista ganadora del Grammy, de 27 años, habló sobre el estado actual de su vida amorosa en su página OnlyFans.

“Podría salir con cualquier hombre que quisiera … mis DM están inundados”, dijo la intérprete de WAP, que presentó una solicitud para separarse del rapero Migos a principios de este mes en Atlanta, diciendo que la unión estaba ‘irremediablemente rota’.

La rapera, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, dijo que su tiempo lo consume el trabajo y que no busca otra relación.

“En realidad, no quiero salir con nadie; estoy tan concentrada en mi negocio que es una locura”, dijo. La intérprete de I Like It, quien reiteró que la decisión de separarse es de ella y que no era sensible al respecto.

Dijo que a pesar de la separación, mantiene una relación cordial con Offset, de 28 años, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus.