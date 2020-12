Cardi B tiene en realidad una personalidad “tímida”

Aunque públicamente parece ser una mujer muy extrovertida, su personalidad real es de una mujer “tímida”, señala.

Cardi B confiesa que aunque su imagen muestre a una mujer rebelde y extrovertida, en realidad es muy tímida, incluso hasta para interpretar ciertos temas.

La rapera se califica a sí misma como ‘bastante tímida’ en su última entrevista concedida a la revista Billboard, lo que ha influido en que no haya hecho duetos con otras estrellas de la música: “Me da vergüenza pedirle a artistas masculinos que trabajen conmigo, por eso todavía no he conseguido las colaboraciones que me encantaría tener. Me entra el miedo en el cuerpo con solo pensar en pedírselo a alguno. Me siento cohibida cuando hablo con mis ídolos de la profesión, y me preocupa sonar demasiado petulante”.

Cardi B también reveló que al momento de expresar sus más profundos sentimientos, también la invade la timidez, incluso para cantar ciertos temas: “A veces, cuando interpreto en directo canciones como ‘Ring’ o ‘Be Careful’ cierro los ojos porque me da vergüenza enseñar mi lado más emotivo”.