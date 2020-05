Christian Chávez dice haber sido chantajeado por su ex pareja

El ex RBD está siendo demandado por el estilista Maico Kemper por violencia doméstica, lo que Christian niega.

Christian Chávez reveló algunos detalles de su última relación sentimental, en la que dice fue objeto de muchos chantajes por su ex pareja, quien lo demandó por violencia doméstica.

El ex RBD dijo a ‘Ventaneando’: “Estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por las vías legales. No quiero difamar a nadie porque no es lo que busco, creo firmemente en la justicia y en la verdad”.

Maico Kemper de origen holandés, ex pareja de Christian, presentó una denuncia en la que asegura que el cantante le partió en la cabeza una botella de tequila, acusándolo de vivir en constante violencia doméstica con él, por lo que decidió abandonarlo y demandarlo ante las autoridades correspondientes.

El también actor está librando esta difícil etapa tratando de salir adelante de la mejor manera, y declaró: “Las relaciones tóxicas son algo que te puede costar muchísimo, si no alzas la voz desde un principio. Es algo que se debe parar, yo estoy pasando por este proceso, porque decidí desde mi amor propio no caer en esto y no caer en chantajes”.

Como se recordará, Chávez también sufrió un episodio muy desagradable hace unos años en 2013, cuando su es novio, el canadiense Ben Kruger, lo acusó de intento de homicidio, y Christian estuvo detenido. Al quedar libre, el artista tuvo una crisis de depresión e intentó suicidarse.