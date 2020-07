¿Cuántos tatuajes tiene Kylie Jenner?

Desde su primer tatuaje en 2015, la estrella de TV ha acumulado una gran colección de tinta en su cuerpo.

Desde que Kylie Jenner reveló su primer tatuaje en 2015, ha acumulado una gran colección de tinta en su cuerpo.

Aunque muchas celebridades son conocidas por hacerse tatuajes masivos que ayudan a contar su historia, Jenner prefiere tatuajes delicados que no solo son significativos sino que en gran medida están ocultos a la vista del público.

Jenner tiene una pequeña colección de aproximadamente 10 tatuajes, pero a menudo no los muestra ni se muestra abiertamente sobre lo que cada uno significa para ella.

Pero en un caso raro, la magnate del maquillaje compartió la inspiración detrás de su primer tatuaje, lo que había hecho para lograr algo de paz en el mundo loco en el que vive.

A finales de 2015, Jenner reveló durante una entrevista con la revista V Magazine que se tatuó la ortografía fonética de la palabra “cordura” como un recordatorio para mantener la calma en tiempos difíciles.

“Hubo un momento en que me hice [ese tatuaje] que sentí un poco como que me estaba volviendo loco. O iba a hacerlo ”, dijo ella. “Lo pensé por un tiempo. Simplemente me gusta la palabra “sanity” (cordura), solo mantente cuerdo a pesar de todo. Muchas estrellas jóvenes que crecen en el centro de atención lo pasan muy mal. No quería que fuera yo “.

Después de hacerse su primer tatuaje, la magnate del maquillaje pasó a programar múltiples sesiones con un artista del tatuaje. Hoy, ella tiene varios tatuajes diminutos en su cuerpo, todos hechos en tinta roja o negra.

El más visible de los tatuajes de Jenner es un pequeño corazón rojo dibujado en la parte posterior de su brazo izquierdo. También tiene la firma de su abuela Mary Jo, las letras “la”, que convirtió a partir de una “T” después de separarse de su ex novio Tyga, y un pequeño tatuaje de mariposa negra que coincide con el de su ex novio Travis Scott.

Jenner también tiene una “m” minúscula y ondulado en el interior de su meñique que ella y su ex mejor amiga, Jordyn Woods, habían hecho juntas en 2016.

Recientemente, Jenner se hizo pequeños tatuajes para honrar a su hija Stormi Webster. En mayo de 2019, ella y su mejor amiga, Stassie Karanikolaou, se tatuaron el nombre de la niña en sus brazos mientras asistían al cumpleaños de Travis Scott.

Jenner también tiene tatuado “4:43” en el costado de su brazo, que recientemente mostró en Instagram Story.

La tinta parece ser un homenaje a la hija de Jenner, ya que 4:43 fue la hora cuando Stormi llegó al mundo, según una copia de su certificado de nacimiento.