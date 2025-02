Daniel Bisogno no quiere estar consciente, según hermano

Alex Bisogno comparte detalles del estado de salud de su hermano…

Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, ha compartido una actualización sobre la salud del conductor de ‘Ventaneando’, quien se encuentra hospitalizado con una serie de complicaciones médicas.

«Daniel está consciente, pero por momentos quisiera no estarlo. A veces dice ‘mejor que me duerman’ porque tiene mucho malestar y no es fácil estar conectado a cualquier cantidad de máquinas», reveló Alex, quien ha descrito a su hermano como «bajoneado» ante esta situación que enfrenta.

Además, la familia de Bisogno ha pedido el apoyo de todos, ya que aseguran que Daniel podría necesitar donaciones de sangre y plaquetas. Invitan a quienes deseen ayudar a acudir al Hospital Ángeles del Pedregal.

«Nosotros estamos con Daniel y lo necesitamos con vida, no lo vamos a soltar de la mano en ningún momento. No está grave, es una situación delicada, pero controlada», aseguró Alex.