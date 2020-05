Danilo Carrera sí quiere casarse con Michelle Renaud, pero no sabe cuando

Los actores están muy enamorados y quieren llegar al altar, pero aun no tienen una fecha prevista para hacerlo.

Danilo Carrera confiesa estar muy enamorado de Michelle Renaud, sí piensa en casarse, pero por el momento no tienen fecha para llegar al altar.

El actor ecuatoriano estuvo como invitado en el programa ‘OK Me quedo en casa’, conducido por Julián Gil, quien le cuestionó si pensaba en el matrimonio: “Me encantaría casarme, pero creo que no es de fijar un día, es ir viendo la relación, es ir creciendo, ir disfrutando e ir quemando las etapas. No llevamos ni un año juntos, entonces estamos en la luna de miel todavía”.

El protagonista de la telenovela ‘Vencer el Miedo’ agregó: “Tenemos esa bendición de tener una relación muy bonita, entonces pues a seguirla cuidando y a seguirla construyendo. Al final del día estaremos felices de dejar pasar lo que tenga que pasar, y estoy seguro de que van a ser puras cosas buenas”.

Danilo Carrera también reveló que sí desea tener hijos: “Yo vengo de una familia numerosa, así que me gustaría tener unos 4 hijos, sin importar si son niñas o niños”.