Demi Moore vive con sus nueve perros en su mansión de Idaho

Desde que se separó de Ashton Kutcher, Demi ha preferido la compañía canina a la de un hombre en su vida.

Demi Moore tiene nueve perros viviendo en su mansión de Idaho.

La actriz de 58 años, que tiene hijas Rumer, 32, Scout, 29 y Tallulah, 27, ha revelado que ahora pasa sus días cuidando a sus amados perritos.

Demi publicó una foto detrás de escena de los perros en su cuenta de Instagram y subtituló la foto: “¡Los invitados a la cena de esta noche! Sirven su favorito de @ida_hound (sic)”.

Demi no confirmó si es dueña de todos los perros o no, pero Tallulah rápidamente recurrió a las redes sociales para preguntar sobre la publicación.

Ella respondió: “¿Ese Winston está muy atrás? (Sic)”

Allyn Stewart, la productora de películas, respondió al mensaje de Tallulah y también felicitó a la actriz de 27 años por su reciente compromiso con Dillon Buss.

Allyn dijo: “Tallulah, eres tan linda. ¡Sí, ese es Winston! Se ha unido a la manada. ¡Felicitaciones por cierto! (Sic)”

Demi ha estado coleccionando perros desde que se separó de Ashton Kutcher en 2013.

Y la veterana actriz reveló que ha estado pasando tiempo de calidad con sus mascotas en su casa en Idaho.

Hablando sobre su estilo de vida, la estrella de ‘Indecent Proposal’, que estuvo casada con Ashton entre 2005 y 2013, dijo: “Siento que, lo más importante, esta vez ha sido sobre estar en una relación conmigo misma, y esa relación conmigo misma necesitando estar completa antes de que realmente pudiera abrirme a otra persona”.

“Espero que haya un compañero en mi futuro cuando sea el momento adecuado. Creo que somos una especie común, no se supone que estemos solos, aunque me he sentido muy cómoda sola, mis nueve perros y yo. Mi tía me dio una almohada que dice ‘Duermo con perros’ y lo hago, pero tal vez pueda hacer un pequeño espacio para un ser humano en la cama tamaño king “.