Desmienten rumores extremos sobre Sabine Moussier: Ni deformidad facial ni eutanasia

La actriz Sabine Moussier se ha convertido en el blanco de una ola de desinformación viral en redes sociales, donde usuarios han difundido dos teorías falsas y alarmantes: que su rostro sufrió una deformación severa y que, a consecuencia de ello y de una enfermedad, habría solicitado la eutanasia en Colombia. Ambas afirmaciones son falsas.

El rumor sobre su «rostro deforme» surgió por videos manipulados con Inteligencia Artificial y la confusión con Loreto Cid, una influencer y cosmetóloga chilena con gran parecido físico a la actriz. La propia Cid tuvo que publicar un video aclarando que las imágenes virales le pertenecían a ella, desvinculando a la villana de telenovelas de la polémica.

La verdad sobre su salud

Aprovechando la confusión visual, se esparció el rumor de que Moussier buscaba la muerte asistida debido a la neuropatía de fibras pequeñas, una condición real que padece y que afecta las terminaciones nerviosas causando dolor y ardor.

Sin embargo, esto es un engaño. Aunque la actriz lidia con este padecimiento en privado, no ha solicitado la eutanasia. Sabine se encuentra en México, activa en su vida profesional y familiar, tal como demuestran sus redes sociales, lejos del escenario fatalista que inventó internet.