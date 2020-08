Dulce María envía emotivo mensaje embarazada y en medio de la pandemia

La cantante expresa mucha esperanza por el futuro, ya que el bebé que viene en camino “le da la fuerza para no rendirse”.

Dulce María envía un emotivo mensaje en tiempos de pandemia, en el que expresa mucha esperanza por el futuro, ya que el bebé que viene en camino le da la fuerza para no rendirse.

La ex RBD compartió en Instagram unas bellas fotos donde está tocándose la barriga, y escribió: “Aún sin nacer me ha enseñado muchas cosas y que a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue…no para de crecer y a mí me ha dado una lección tremenda de ser más fuerte y más valiente, porque llevo una almita hermosa dentro de mí que me necesita de pie para vivir, que está prohibido rendirse, aunque te caigas mil veces te tienes que levantar”.

Dulce María y su esposo Paco Álvarez recibieron con sorpresa el anuncio del embarazo, pues todavía no estaba planeado, pero igualmente les provocó gran alegría y ha fortalecido su amor. La artista agregó: “¡Ya se mueve! Solo me queda dar gracias a Dios por darnos la fuerza, protección y esperanza en estos tiempos. Te amamos. @pacoalvarez y yo les mandamos mucha luz y amor a todos los que nos leen, es verdad que son tiempos muy difíciles, pero no dejamos de agracecer las bendiciones que sí tenemos y de no sacar a Dios de nuestra vida”.