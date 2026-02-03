¿El romance de la década? Kim Kardashian y Lewis Hamilton, atrapados en un escape romántico

Tras diez años de una amistad intermitente, la conexión entre Kim Kardashian y el heptacampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, parece haber tomado el carril de alta velocidad.

Según reportes de The Sun, la empresaria y el piloto pasaron un fin de semana «blindado» en la campiña inglesa, marcando el inicio de lo que ya se perfila como la pareja más mediática de 2026.

La cita secreta

La pareja se refugió en el exclusivo Estelle Manor, un club de campo en los Cotswolds, Reino Unido, y para evitar miradas indiscretas, reservaron el uso exclusivo de la piscina y el spa, además de disfrutar de masajes en pareja y cenas en una suite privada, de acuerdo con testigos.

Kim aterrizó en su jet privado el sábado y, a pesar de intentar pasar desapercibida usando salidas laterales, su séquito de seguridad y sus ocho maletas (incluyendo un bolso Birkin gigante) delataron su presencia.

Aunque se conocen desde 2014, cuando ambos asistían a eventos con sus exparejas (Kanye West y Nicole Scherzinger), los rumores de romance se intensificaron tras haber coincidido recientemente en la fiesta de Año Nuevo de Kate Hudson en Aspen.

¿Amistad o amor real?

Aunque sus representantes aún no han emitido comentarios oficiales, los testigos aseguran que la química es evidente. Kardashian (45) y Hamilton (41) parecen estar disfrutando de una etapa de «conocimiento profundo» lejos de los reflectores de Los Ángeles.