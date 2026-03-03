El último adiós a ‘El Mencho’: Un funeral bajo cerco militar

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue sepultado ayer en el panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, en un lujoso ataúd dorado, tras haber sido abatido el pasado 22 de febrero durante un operativo en Tapalpa.

A diferencia de sus años en la clandestinidad, su último trayecto —de 25 kilómetros— fue escoltado por un robusto convoy de vehículos artillados de la Guardia Nacional y el Ejército, además de vigilancia aérea con helicópteros militares.

Una enorme cantidad de arreglos florales, destacando figuras de gallos en alusión a su alias, fue trasladada al cementerio en cinco grúas. Curiosamente, ninguna corona portaba el nombre de los remitentes, manteniendo el hermetismo característico de su organización criminal.

Clima de tensión

Mientras los allegados despedían al capo entre música de corridos, el ambiente exterior seguía marcado por la violencia. El saldo de su caída se estima en más de 70 fallecidos, y se reportaron agresiones contra personas que intentaron documentar el evento, incluyendo a un estudiante extranjero.

El sepelio cerró el ciclo de quien fuera el hombre más buscado por México y Estados Unidos, marcando un final inusualmente vigilado por las mismas autoridades que por años intentaron capturarlo.