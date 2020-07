Elizabeth Gutiérrez dice que matrimonio con William Levy ya no es una prioridad

La idea de casarse con el galán cubano ya no es algo que interese a Gutiérrez, ya que su familia “es más sólida” ...

Elizabeth Gutiérrez confiesa que ya ha renunciado a la idea de casarse con William Levy, pues asegura que la familia que han formado es más sólida que cualquier otro tipo de compromiso.

La actriz y empresaria comentó en el programa ‘El Break de las 7’ de Univisión: “Ya me siento casada, la verdad. Creo que el compromiso más grande es una familia, mucho más que un matrimonio. Nunca pensé que iba a ser así, pero imagínate…fue al revés. Así se dieron las cosas y no pasa nada. De verdad que casarme ya no es tan importante como en algún momento lo fue”.

Elizabeth y William Levy se conocieron en 2003 cuando ambos participaron en el reality ‘Protagonistas de novela’, su relación trascendió los foros del programa convirtiéndose en una de las parejas consentidas del medio artístico. Han formando una bella familia con el nacimiento de sus hijos Christopher y Kailey.