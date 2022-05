Ellen DeGeneres se despide de su programa de entrevistas

La conductora compartió un mensaje en sus redes sociales para despedirse de su talk show, que está al aire desde 2003…

Ellen DeGeneres filmó el episodio final de su programa de entrevistas y agradeció a sus fans por su apoyo a lo largo de los años. La presentadora de 64 años, que anunció en mayo de 2021 que terminaría su programa diurno homónimo este año, reflexionó sobre cuánto ha cambiado el mundo desde que filmó su primer episodio en 2003.

Ella escribió en Instagram: “Hoy grabamos el episodio final de The Ellen Show que se transmitirá el 26 de mayo.”, dijo.

“Cuando comenzamos este programa en 2003, el iPhone no existía. Las redes sociales no existían. El matrimonio homosexual no era legal. Vimos cómo cambiaba el mundo, a veces para bien, a veces no. Pero pase lo que pase, mi objetivo siempre fue que el programa fuera un lugar donde todos pudiéramos reunirnos y reír durante una hora. Ser invitada a sus vidas ha sido el mayor privilegio de mi vida y me ha brindado una alegría increíble. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias”.