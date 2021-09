Enrique Guzmán le pide perdón a su nieta Frida Sofía

El cantante lamentó lo que dijo sobre ‘karma’ y la muerte de la media hermana de Frida…

Frida Sofía reaccionó en las redes sociales, a las declaraciones de su abuelo Enrique Guzmán, en relación a la muerte de su media hermana Natasha Moctezuma, de 22 años.

Al cantante se le preguntó su opinión sobre la muerte de la hermana de su nieta, y Enrique Guzmán mencionó que el ‘Karma llega tarde o temprano’, declaración muy desafortunada, por la que después se disculpó públicamente.

“Aquí de frente con la cámara les digo con toda sinceridad: mis disculpas más leales y reales se las doy yo directamente. Lo siento mucho familia Moctezuma, que hayan perdido una gente que tienen tan cerca”, agregó.

A Frida no le gustó el comentario desastroso de su abuelo, y escribió como respuesta:

“Desintoxica tu historia de vida, desintoxica tu página, tu hogar, tu refrigerador, debajo de tus cuentas, tu clóset, tu camino, tu celular, tu vida y tu mente”, criticó.

Enrique Guzmán lamentó en el programa Ventaneando lo que dijo:

“Yo he tenido muchas pérdidas en mi familia, sé lo que es perder un ser humano y una persona cercana. El día de ayer, estaba yo dentro de todo lo que se hizo en la conferencia de prensa, inmediatamente me tocaron el punto de Frida, es ahí donde pierdo la base y se me va la boca (…) Aquí de frente con la cámara les digo con toda sinceridad: mis disculpas más leales y reales se las doy yo directamente. Lo siento mucho familia Moctezuma”.

La hija de Alejandra Guzmán resultó muy afectada con la muerte de su hermana, hija de su padre Pablo Moctezuma con su esposa Beatriz Pasquel, y con quien tenía una entrañable relación.

La muerte de la chica se debió a una complicación que tuvo por la epilepsia que padecía desde su nacimiento, además de un problema en el pulmón.