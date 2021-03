Enrique Guzmán no le cree a su nieta Frida Sofía

El cantante cree que el repentino acercamiento de Frida con Alejandra Guzmán, es por interés.

Enrique Guzmán no está muy convencido del repentino acercamiento de Frida Sofía hacia Alejandra Guzmán, ya que sospecha que lo hace por conveniencia.

El cantante dijo en entrevista con ‘Ventaneando’: “Me parece muy temprano para que todo haya pasado, hay cosas que sospecho no sean reales”, dijo don Enrique, a quien le pareció que la intervención de ‘Despierta América’ pudo haber sido algo planeado por su nieta para hacer pública su reconciliación con Alejandra.

Guzmán dijo que Alejandra no está muy convencida de la sinceridad de su hija: “Realmente Alejandra no está muy entusiasmada con esto, desconfía en los propósitos verdaderos de Frida, pero es una situación que tienen que mejorar entre ellas, no en un canal de televisión, ni para promover un disco que esté haciendo la señorita”.