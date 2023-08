Es falso que Britney Spears quiere reconciliarse con su padre

Pese a que Jamie Spears pasará por una cirugía este viernes…

Britney Spears no considera reconciliarse con su padre ‘enfermo’ Jamie Spears, pese a los rumores recientes de que quería reparar su relación. Según la columna «Page Six», del diario The New York Post, la cantante todavía no logra perdonar a su padre, a quien acusa de ‘tutela abusiva’.

«Simplemente no es cierto», dijo una fuente cercana a la intérprete.

Jamie está con serios problemas de salud y sufre una infección derivada de una cirugía de reemplazo de rodilla que se sometió hace 16 años y ha estado entrando y saliendo del hospital durante meses, pero aún así, Britney no se muestra preocupada por él.

«Britney está en un viaje de curación, pero una reconciliación con Jamie no está en la mesa», añade una segunda fuente.

La aclaración se produce después de que TMZ informara el miércoles que Britney, quien una vez dijo que quería a Jamie en la cárcel por su papel en su “abusiva” tutela de 13 años, estaba buscando reconciliarse con él.

El hombre de 71 años se someterá a otra operación el viernes y ha perdido más de 12 kilogramas debido a sus problemas de salud, según el sitio.