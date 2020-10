Eugenio Derbez revela que Mauricio Ochmann es quien decidió divorciarse de su hija

El comediante asegura que su hija Aislinn no tenía la intención de divorciarse del padre de su hija.

Eugenio Derbez revela en entrevista que su hija Aislinn no tenía la intención de divorciarse de Mauricio Ochmann, y que fue él quien quiso divorciarse.

El actor dijo al programa ‘Suelta la Sopa’ de Telemundo, que a pesar de lo que se ha dicho en relación al matrimonio de su hija con Ochmann, que fue la misma Aislinn la que ya no quiso continuar, Eugenio reveló: “Ella no quería terminar la relación. No fue ella quien tomó la decisión”.

Tanto Aislinn como Mauricio siempre han manejado con mucho respeto y cuidado el tema de su separación.

Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann

Y algo que llama mucho la atención es lo bien que conviven después de su divorcio, pasando mucho tiempo juntos en familia, no solo con su hija Kailani, sino también con la hija que el actor procreó en su primer matrimonio.