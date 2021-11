Fans de Kim Kardashian no creen en su romance con Pete Davidson

La empresaria estuvo de fiesta con el comediante celebrando su cumpleaños 28…

Kim Kardashian sigue disfrutando de la compañía del comediante Pete Davidson, en medio a los rumores de que sí son pareja, aunque sus seguidores no creen en esa versión.

Pero el miércole 16 de noviembre Pete celebró sus 28 años en una fiesta discreta con Kim, su mamá Kris Jenner y Flavor Fav, que fue quien compartió las fotos del supuesto reventón.

Kim, Kris y Pete estaban usando el mismo pijama marrón y negro de la línea SKIMS de la Kardashian.

Al compartir las imágenes Flavor escribió:

“FLAVOR FLAV ::: celebrando el cumpleaños de mi hijo adoptivo Pete Davidson con las leyendas @kimkardashian y @krisjenner (…) Pete … nunca me quité un reloj del cuello para dárselo a alguien y tú serás la última persona por la que haga esto … te queda muy bien … feliz cumpleaños …”, dijo.

Hay quienes aseguran que algo Pete y Kim traen entre manos y que ellos son solo amigos.

Pero alguien cercano a ellos afirmó: “Esto no es un truco. Kim no necesita hacer eso, ese no es su estilo. Hay muchas otras cosas que podría hacer para llamar la atención. Es muy temprano, pero hay interés de ambos lados”.