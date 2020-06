Fernando del Solar considera que él padeció Covid-19 a finales del año pasado

El conductor reveló que la neumonía que sufrió a finales del año pasado, pudo haber sido coronavirus.

Fernando del Solar reveló que la neumonía que sufrió a finales del año pasado, pudo haber sido coronavirus por los síntomas que tuvo, pero que eso es algo que ya no se va a poder comprobar.

El conductor argentino estuvo internado varias semanas en terapia intensiva por una afección en el pulmón: “Como le dicen ahora: neumonía atípica, porque no teníamos bien el tema del coronavirus, los exámenes ni nada de todo eso. Es probable, no lo puedo asegurar, que esa neumonía atípica haya sido covid-19, por eso no daban bien qué podía ser, nunca me lo dijeron así, nunca se lo pregunté, no lo sabemos ni lo sabremos”, declaró al programa ‘De Primera Mano’.

Del Solar también dijo que por su sistema inmune tan deprimido, tiene que tener muchas precauciones, incluso hasta con las visitas de sus hijos, quienes pasan dos semanas al mes con él, ya que podrían contagiarlo de algo, pues las bacterias y virus pululan en el ambiente.