Finalmente Fernando Colunga acepta hablar de su pareja sentimental

Fernando Colunga sorprendió al hablar por primera vez sobre su actual relación sentimental en su nueva entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, en su canal de YouTube.

El famoso actor de telenovelas siempre mantuvo su vida amorosa en privado, pero ahora a los 57 años decidió exponer un poco sobre su relación.

Colunga explicó en la plática con Mara Patricia que ya se ha encontrado algunos periodistas, que han respetado su privacidad.

“Me he encontrado viniendo a México con mi mujer, un montón de gente en los aviones, periodistas verdaderamente respetables y nada más les da risa y me dicen ‘no te preocupes, no voy a decir nada porque sé como eres tú y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto’… yo he mantenido esa coherencia durante toda mi vida”, dijo.

Colunga, asegura que tuvo muy mala experiencia al hacer pública una relación, ya que “se volvió un desastre” y se dio cuenta que no era el camino que quería tomar.

“Este negocio es muy complejo. Es un negocio que te demanda mucho, que te absorbe el alma. Te absorbe el corazón, te absorbe un montón de cosas. Entonces, lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, para mi mujer, es para disfrutarlo, pero nada más para nosotros. Entonces ves que dicen es que debe tener algún misterio, algo esconde; bueno, está bien, algo escondo, pero no voy a tirar lo que es mío, sabes”.

El actor, asegura que su pareja lo trata muy bien y “lo aguanta”, algo que dice “no es nada fácil”.

NUEVA TELENOVELA

Fernando Colunga podría tener ya en puerta un nuevo proyecto de trabajo, luego de que renunciara a protagonizar en Telemundo ‘Malverde: El Santo Patrón’.

El actor de 55 años podría quedarse con el papel principal de ‘Diario de un Gigoló’, después de que por motivos personales, desistiera en personificar al mítico bandolero que en los caminos del estado de Sinaloa robaba a los ricos para dar el dinero a los pobres.

‘Diario de un Gigoló’ narra la historia de un hombre que trabajó como escort, y ya retirado de esa actividad, se enamora de una de las mujeres para las que trabajó. El problema es que la madre de esta mujer, también en algún momento contrató sus servicios, por lo que hará todo lo posible para separar a su hija de este hombre.

Hasta el momento Colunga está contemplado para este protagónico, pero todavía no está confirmado oficialmente.