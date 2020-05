Fue Príncipe Harry y no Meghan Markle quien decidió dejar los deberes reales

Eso de acuerdo con un nuevo libro llamado Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family.

El príncipe Harry fue quien ‘tomó la decisión’ de dejar a la familia real, de acuerdo con un nuevo libro llamado Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family (Buscando la libertad: Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna).

El duque de 35 años y su esposa, la duquesa Meghan, retrocedieron como miembros de la realeza a principios de este año y se mudaron a Estados Unidos para forjarse una nueva vida como filántropos y, aunque Meghan, de 38 años, fue culpada por la decisión, la nueva publicación asegura que fue una elección de Harry, y que ella lo apoyó.

Una fuente editorial le dijo al periódico The Sun: “Esa palabra ‘Megxit’ en particular siempre ha enojado al Príncipe Harry. Da la impresión de que la decisión de alejarse de la Familia Real fue de Meghan. La realidad es que Harry tomó esa decisión. El libro lo dejará claro y explicará por qué tuvo que suceder. La verdad es que Harry había sido infeliz durante mucho, mucho tiempo”, señala.

“Quería avanzar en la dirección que lo hicieron y lo había estado considerando durante más de un año. Meghan apoyó la decisión de Harry. Pero hubo más de una ocasión en la que ella le preguntó si él estaba seguro de que era lo que quería. Y ella siempre dejó en claro que lo apoyaría en lo que sea que él hiciera”, asegura.

Harry insistió previamente que no tenía ‘otra opción’ que alejarse de la vida real con Meghan y su hijo Archie, de 12 meses.

En un discurso en un evento de caridad solo unos días después del sorpresivo anuncio, Harry aclaró: “La decisión que tomé no fue algo que tomé a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones después de tantos años de desafíos. Y sé que no siempre lo he hecho bien, pero en lo que respecta a esto, realmente no había otra opción”.