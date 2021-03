George Clooney fue a una audición llevando a su perro con él

Ya fue hace varios años, cuando Clooney quería sorprender al director llevando un perro bajo el brazo, truco que no funcionó.

George Clooney recordó en una nueva entrevista con la revista W que una vez llevó a un perro a participar en una audición con él.

Quería entrar en la serie Family Ties (1982-1989), protagonizada por Michael J. Fox, y se llevó a la mascota para intentar ‘marcar la diferencia’. Algo que no funcionó, según el actor.

Clooney dijo que solía hacer ese tipo de cosas en las pruebas de actuación con el objetivo de ‘hacerlo memorable’ para los directores de casting, pero admitió que no siempre fue un enfoque exitoso.

Dijo: “Llevé un perro a una audición y simplemente lo sostuve debajo del brazo, aunque no había perros en la escena. Fue para Family Ties… claramente no funcionó”, dijo divertido sobre haber perdido el papel para Fox.

Pero el actor tiene un consejo para los aspirantes a actor: no te presiones demasiado a la hora de hacer una audición.

“Los actores van a una audición diciendo: ‘Por favor, quiéreme, por favor’. Siempre digo: ‘Mira, lo peor que puede pasar es que no consigas un trabajo que no tienes’. Eso es lo peor. Si te quitas la presión, marca la diferencia en la forma en que tomas la prueba. Y, por cierto, me tomó mucho tiempo darme cuenta de ello”, reveló.

Clooney recordó que tuvo una serie de papeles “extraños” en los primeros años de su carrera, y que esto es normal.