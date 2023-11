Gerard Piqué revela que hace mucho más s 3 x 0 ahora que antes

Los fans de Shakira se molestaron por esa revelación…

Gerard Piqué habló de cómo vivió el polémico final de su relación con Shakira, que ha incluido un sinfín de portadas en la prensa, canciones, especulaciones y críticas recibidas en las redes sociales.

Piqué admitió que no le dio y no le da importancia a lo que se publica sobre él en los medios y que tampoco quiere hablar del tema de su separación con Shakira, ya que en su opinión no vale la pena, además que aseguró que no que se difundió no es ni el 10% de los problemas que tuvieron en su relación.

El catalán dijo en entrevista con Ibai Llanos que la única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada de lo que dicen en todas partes, y aseguró que está muy feliz con su novia Clara Chía.

Gerard también respondió a la pregunta de Ibai sobre cuántas veces tiene s 3 x 0 a la semana:

El exfutbolista dijo que ahora tiene más que antes, lo que generó críticas de los fans de Shakira, que lo han acusado de ser irrespetuoso con su expareja y de exhibirse públicamente.