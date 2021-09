Gloria Trevi: “Sergio Andrade no ha pagado todo el daño que hizo”

La cantante incluirá la figura de Sergio Andrade en la serie biográfica que ya está en proceso.

Gloria Trevi adelantó que incluirá la figura de Sergio Andrade en la serie biográfica que ya está en proceso, pero que lo hará ‘desde el amor, no del odio ni del rencor’, y asegura que no ha pagado por todo lo que hizo.

La controversial cantante mexicana se encuentra en España, donde está grabando su nuevo material discográfico, y en entrevista para ‘Primer Impacto’, reveló que la historia que se narra en la serie se incluirá a Sergio Andrade.

“Va a ser algo hecho desde el amor, no desde el odio, no desde el rencor, porque mi historia es una historia de amor, desde el principio, desde la niña que soñó con ser artista, y que por amor a la música, al arte, me aventé al ruedo, a luchar y a tocar puertas, alcanzar mis sueños, también cómo ese sueño se pudo haber empezado a convertir, sin que yo me diera cuenta en una pesadilla, no es mi verdad, sino es lo que sucedió”, declaró Gloria.

La Trevi se considera víctima de Andrade, en ningún momento ha reconocido haber sido cómplice del productor para reclutar jovencitas que a su vez, también fueron víctimas de este depredador sexual.

“Yo considero que este señor no ha pagado lo que debía pagar, o sea, que el daño que hizo fue demasiado, pero ¿sabes qué?, si tú pones en las manos de Dios, es mucho más certera su justicia que la de los hombres” declaró la cantante.