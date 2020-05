Hailey Bieber prueba en Justin Bieber cremas para su nueva línea de cuidado de la piel

La modelo próximamente lanzará una línea para el cuidado de la piel que ya ha registrado como Bieber Beauty.

Hiley Bieber seguirá los pasos de otras famosas como Lady Gaga o Kim Kardashian y Kylie Jenner, y próximamente lanzará una línea para el cuidado de la piel que ya ha registrado como Bieber Beauty.

La joven modelo tiene un fiel colaborador que presta su rostro para que ella pruebe sus productos, y esa persona es precisamente su marido Justin Bieber, quien últimamente ha padecido de un persistente acné, provocado por la enfermedad de Lyme que le fue diagnosticada hace unos meses.

Hailey está empeñada en devolver a su esposo la piel radiante que tenía desde que lo conoció, y el cantante ha dicho al respecto: “Ha estado toqueteándome la cara, me saca los granos y luego me pone sérums y luego me pone mascarillas faciales”, reveló el cantante en la serie ‘The Biebers on Watch’, que graba para Facebook Watch.

Hailey por su parte comentó: “Me encanta todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel, y cómo estamos teniendo mucho tiempo libre durante la cuarentena. Le he prometido que cuando todo esto termine saldrá a la calle con una piel resplandeciente”.