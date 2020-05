Harry Styles intentó conquistar a cantante muchos años mayor que él

La cantante Sia dijo que Styles intentó enamorarla cuando ella tenía 39 y él 21 años.

Harry Styles se consolida como todo un conquistador, ya que una famosa y mayor que él confesó que el británico la cortejó y logró enamorarla.

La mujer en cuestión es la cantante y compositora australiana Sia, de 44 años, quien recientemente reveló el acontecimiento a la revista Interview: “Ese chavito sabe moverse en ese terreno porque tiene mucho estilo, me conquistó cuando yo tenía 39 años y él 21. Lo sé, lo sé, me dejó mareada. El caso es que he escuchado experiencias similares de otras chicas, sabe perfectamente cómo hacer estas cosas porque es un jovencito muy encantador. Ciertamente me ruboricé, y mi cara se puso de un rojo brillante”.

El encanto de Harry Styles ha quedado plasmado en los muchos, pero fugaces romances que ha tenido desde que perteneció a One Direction, y entre sus conquistas más destacadas se encuentran Kendall Jenner, Sara Sampaio y Camille Rowe.