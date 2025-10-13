Harry y Meghan, premiados como ‘Humanitarios del Año’, buscan sanar lazos familiares

La pareja fue homenajeada en la ciudad de Nueva York…

Príncipe Harry y Meghan Markle fueron galardonados como «Humanitarios del Año» en una gala del Proyecto Mentes Saludables en Nueva York, una organización enfocada en expandir el acceso a servicios de salud mental en EE. UU. La pareja, vestida con elegantes trajes Armani a juego, deslumbró en la alfombra roja, tomados de la mano.

Fuentes cercanas a la columna Page Six revelaron que Meghan apoya los esfuerzos de Harry por reconciliarse con su familia, especialmente con su padre, el rey Carlos, quien enfrenta un cáncer. A pesar de las tensiones pasadas, la duquesa reconoce la importancia de los lazos reales para su familia, cuyos hijos, Archie (6 años) y Lilibet (4), llevan el título de «Su Alteza Real».

Harry, de 41 años, busca reconstruir su relación con Carlos, de 76, y se están gestando planes para un posible viaje al Reino Unido con su esposa e hijos. Sin embargo, la seguridad sigue siendo un obstáculo tras la negativa del gobierno británico a financiar su protección, un tema que Harry calificó de «injusto» tras renunciar a sus deberes reales.

El mes pasado, un incidente en Londres, donde una acosadora conocida intentó acercarse a Harry durante los Premios WellChild, resaltó las preocupaciones de seguridad. A pesar de esto, Meghan no se opone a que Harry se acerque a su familia y lo animó a reunirse con Carlos, con quien compartió un emotivo té en Clarence House, obsequiándole una foto de sus nietos.

Harry se mostró radiante en la gala y en un foro del Día Mundial de la Salud Mental, donde un colaborador destacó su felicidad al dedicarse a causas como esta, que considera «el trabajo de su vida». Mientras, Meghan, quien participará en la Cumbre de Mujeres Poderosas de la revista Fortune en Washington, D.C., enfrenta críticas por un reciente video en redes, calificado de «insensible» por expertos como Richard Fitzwilliams.