Sergio Mayer Mori brilla en el estreno de La Granja VIP y genera revuelo en TV Azteca

Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer Bretón, se robó los reflectores en el debut de «La Granja VIP» en TV Azteca este domingo 12 de octubre.

Su entrada al reality, acompañado por su padre y Mila, fue uno de los momentos más comentados del primer episodio.

Con 27 años, su atractivo físico y carisma, comparado por algunos con Aldo de Nigris, ganador de «La Casa de los Famosos México 2025», lo convirtieron de inmediato en el «granjero favorito» del público, junto a Lolita Cortés y Alberto del Río.

Nacido en Ciudad de México, Mayer Mori ha forjado una carrera como actor, modelo y cantante. Debutó a los 13 años en «Viento en Contra», junto a su madre, y participó en proyectos como «Rebelde» (2022) y «Un padre no tan padre». Además, ha colaborado con marcas como Calvin Klein y acumula 843 mil seguidores en Instagram.

Aunque su vida profesional va en ascenso, su vida personal ha enfrentado controversias. Es padre de Mila, fruto de su relación con la modelo brasileña Natália Subtil, con quien mantiene una relación tensa. Subtil ha afirmado ser la única proveedora de su hija, mientras que Mayer Mori asegura contribuir a los gastos de Mila desde los 17 años y busca mejorar su vínculo con Subtil por el bienestar de la menor.

Los 16 participantes son:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Omahi

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

Lola Cortés