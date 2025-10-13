Martha Higareda, a días de ser mamá de gemelas, comparte su emoción y su maleta para el hospital

La actriz está lista para recibir a sus niñas tan deseadas…

A punto de dar la bienvenida a sus gemelas, Martha Higareda vive un momento de pura felicidad.

La actriz mexicana está en la recta final de su embarazo y compartió en Instagram un tierno video donde mostró la maleta que llevará al hospital, lista para conocer a sus bebés junto a su esposo, Lewis Howes.

“Entre la emoción y los nervios, preparé todo con amor. ¡No puedo creer que esté a días de conocerlas!”, expresó, enseñando pijamas para las pequeñas, cosméticos y otros esenciales.

El clip desató una ola de cariño de sus seguidores, quienes celebran su plenitud tras superar retos como los miomas uterinos para cumplir su sueño de ser madre.

Desde que anunció que esperaba gemelas el pasado 23 de junio, Martha ha compartido su embarazo con entusiasmo, reflexionando sobre la fuerza de la maternidad.

“El cuerpo de una embarazada acelera el metabolismo 2.2 veces más que un ultramaratonista. Es una transformación física, emocional y espiritual”, escribió, dedicando un mensaje a todas las madres por su entrega.

Con un pie en el hospital, Martha irradia serenidad y está lista para abrazar esta nueva etapa como mamá.