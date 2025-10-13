Katy Perry y Justin Trudeau confirman romance con fotos en lujoso yate

Los dos fueron captados disfrutando de unas acaloradas vacaciones juntos…

Katy Perry fue captada disfrutando de unas vacaciones de ensueño a bordo de un exclusivo yate frente a la costa de Santa Bárbara, California, junto al exprimer ministro canadiense Justin Trudeau.

Las imágenes, publicadas por el diario «Daily Mail» y viralizadas en redes sociales, muestran a la cantante luciendo un monokini negro y compartiendo momentos cariñosos con Trudeau, incluyendo abrazos y besos, mientras él la tomaba por la cintura.

Las fotos, tomadas a finales de septiembre pero difundidas este fin de semana, reavivaron especulaciones sobre un posible romance que surgieron en julio, cuando se les vio juntos en una cena en Montreal y en el Parque Mount Royal.

Sin embargo, una fuente cercana aseguró entonces que solo mantenían una amistad, ya que sus agendas ocupadas impedían una relación formal.

“La novedad se desvaneció, pero no hay conflicto. Simplemente no están en contacto constante”, señaló.

Ni Perry ni Trudeau han comentado sobre las imágenes o su relación. Este sería el primer vínculo sentimental para ambos tras sus recientes rupturas: Katy finalizó su compromiso con Orlando Bloom este verano, mientras que Trudeau se divorció de Sophie Grégoire en 2023 tras 18 años de matrimonio.