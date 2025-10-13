Gabriel Soto brilla con Monteverde y celebra una renovación personal y profesional

El actor revela que ese proyecto le salvó la vida tras un año difícil…

Gabriel Soto vive un momento de plenitud tras el éxito de la telenovela «Monteverde», que arrasó en audiencias en México y debutará en Univision el 3 de noviembre.

Este proyecto marcó un punto de inflexión para el actor, quien enfrentó un año difícil con problemas de salud y una pausa profesional inusual.

“Monteverde ha sido un fenómeno. Los números de audiencia son impresionantes, y estoy profundamente agradecido con el público”, expresó Soto en Entretelenovelas Magazine. El actor confesó que la telenovela, producida por Lucero Suárez, llegó como un salvavidas: “Fue como recuperar mi alma, un resurgimiento en todos los sentidos”.

Tras un periodo de incertidumbre, Soto encontró en Monteverde una luz al final del túnel. “El universo me dio un respiro para sanar, y Lucero me salvó la vida con este proyecto”, afirmó emocionado. Además, celebra compartir este éxito con sus hijas, quienes disfrutan verlo en pantalla.

“La pequeña es mi fan número uno. La comedia y el toque familiar de la novela han conquistado a todas las edades”, destacó con orgullo.