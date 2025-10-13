Paulina Rubio es desalojada de lujosa mansión en miami por millonaria deuda y ocupación ilegal

La Chica Dorada se encuentra de nuevo en el ojo del huracán mediático…

Paulina Rubio se ve envuelta en una nueva controversia legal, esta vez relacionada con el incumplimiento de un contrato de arrendamiento en una exclusiva propiedad de Florida.

Varios medios de comunicación han divulgado que el arrendador presentó una demanda contra la cantante en un tribunal de Florida, y de acuerdo con los documentos judiciales, Rubio se quedó en la casa por 15 días más allá de la fecha de vencimiento del contrato, sin el consentimiento del dueño, lo que podría clasificarse como una ocupación no autorizada según las normativas locales.

Esto desencadenó un proceso de desalojo, complicándose aún más por las reclamaciones económicas del propietario.

La querella detalla una deuda que asciende a más de US$ 110 mil, desglosada en varios rubros: 70 mil dólares por dos meses de renta impagos, 35 mil por el período de estancia extra, y unos 5.259 dólares adicionales por reparaciones necesarias debido a supuestos daños en la propiedad.

Hasta ahora, la cantante no ha hecho declaraciones públicas al respecto, aunque fuentes indican que su equipo de abogados está respondiendo a las acusaciones. En su defensa, se alega que las cifras exigidas son excesivas y que parte de ellas ya ha sido saldada.

Rubio podría optar por un convenio fuera de los tribunales o una mediación para resolver el asunto de manera rápida, una práctica habitual en disputas inmobiliarias en Florida, evitando un juicio prolongado.