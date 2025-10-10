¡Irreconocible! Kris Jenner se transforma con un impactante cambio a rubia platino

La mamá de Kim Kardashian rejuvenece 10 años con look coqueto…

Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian-Jenner, ha vuelto a sorprender a sus millones de seguidores al despedirse de su icónico pixie negro azabache para debutar un audaz y juvenil look: un bob rubio platino con raíces oscuras.

La «momager» de 69 años reveló su dramática transformación en una publicación conjunta en Instagram con el famoso estilista Chris Appleton, conocido por trabajar con varias de sus hijas, incluyendo Kim Kardashian.

El video de «antes y después» se hizo viral instantáneamente, acumulando miles de comentarios de asombro y elogios. Appleton simplemente tituló la publicación: «Blondie».

El nuevo estilo presenta un corte bob pulido a la altura de la mandíbula y un tono rubio helado que resalta su rostro, dándole una apariencia notablemente rejuvenecida.

La propia Jenner, durante un evento de la marca Shark Beauty, bromeó sobre su cambio: «Usé ese corte pixie negro por tanto tiempo que ya no podía verlo más… Todas las rubias por ahí, puede que se diviertan más».

Reacciones y Comparaciones:

El drástico cambio ha provocado una ola de reacciones en redes sociales. Algunos seguidores comentaron que la empresaria «encontró la fuente de la juventud», mientras que otros no pudieron evitar compararla con una versión rubia de su hija, Kim Kardashian, quien recientemente también había experimentado con un corte pixie muy similar al clásico de su madre.

De hecho, este cambio radical de Jenner llega poco después de que Kim rindiera un homenaje a su madre al lucir un pixie negro en la Semana de la Moda de París.

Aunque Jenner sugirió que su cabello rubio podría ser solo «por diversión» y temporal – incluso una peluca – el impacto de su nuevo estilo es innegable, demostrando una vez más que la estrella de The Kardashians no tiene miedo de reinventarse y sigue marcando tendencia a cualquier edad.