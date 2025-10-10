Controversia por Bad Bunny en el Super Bowl LX: Conservadores anuncian boicot y show alterno

La elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX desató una fuerte reacción de la derecha en Estados Unidos.

La influyente organización conservadora Turning Point USA (TPUSA) anunció que boicoteará la actuación del puertorriqueño y organizará un espectáculo alternativo que, según afirman, representará los «valores típicamente estadounidenses».

Críticas de Alto Perfil

Las críticas se suman a las expresadas por figuras clave del Partido Republicano, como el expresidente Donald Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Ambos calificaron la decisión de la NFL, Apple Music y Roc Nation como un error, argumentando que Bad Bunny no refleja la identidad ni los valores del público estadounidense.

Johnson, en particular, propuso al cantante de country Lee Greenwood como sustituto, considerándolo un artista que representa mejor los ideales patrióticos para un evento de esta magnitud.

La Respuesta de la Derecha y Seguridad Reforzada

TPUSA, conocida por difundir ideas conservadoras entre jóvenes y su cercanía al movimiento MAGA, lanzó una encuesta en redes sociales para que sus seguidores elijan el estilo musical de su evento paralelo, con opciones que van desde música tradicional hasta alabanzas religiosas.

La controversia se intensificó con el anuncio de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de que agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) vigilarán el evento para «garantizar el cumplimiento de la ley», añadiendo otra capa de tensión al ya polarizado debate sobre el halftime show.