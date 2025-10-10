¿En dónde ver ‘La Granja VIP 2025’ EN VIVO?

La Granja VIP inicia el domingo 12 de octubre. El reality show es la versión mexicana de un programa chileno, en el cual 16 celebridades convivirán durante 10 semanas en un entorno rural, alejadas de la comodidad y el lujo.

El programa se emitirá a través de televisión abierta gratuita por Azteca Uno, en donde pasará todas las galas, y en la plataforma de streaming de Disney+ por la que hay que pagar una suscripción para ver el contenido 24/7 del show.

Adal Ramones, quien prestó el terreno para la producción del programa, conducirá el reality, junto a Kristal Silva y Alex Garza.

De acuerdo con TV Aztecam el panel de críticos está conformado por Flor Rubio, Lola Cortés, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero.

Participantes famosos

Sólo 10 participantes fueron revelados hasta ahora: