¿En dónde ver ‘La Granja VIP 2025’ EN VIVO?
La Granja VIP inicia el domingo 12 de octubre. El reality show es la versión mexicana de un programa chileno, en el cual 16 celebridades convivirán durante 10 semanas en un entorno rural, alejadas de la comodidad y el lujo.
El programa se emitirá a través de televisión abierta gratuita por Azteca Uno, en donde pasará todas las galas, y en la plataforma de streaming de Disney+ por la que hay que pagar una suscripción para ver el contenido 24/7 del show.
Adal Ramones, quien prestó el terreno para la producción del programa, conducirá el reality, junto a Kristal Silva y Alex Garza.
De acuerdo con TV Aztecam el panel de críticos está conformado por Flor Rubio, Lola Cortés, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero.
Participantes famosos
Sólo 10 participantes fueron revelados hasta ahora:
- Alfredo Adame: actor y conductor famoso por el programa Hoy y ganador de Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!
- Jawy Méndez: cantante y conductor de Venga La Alegría Fin de Semana, reconocido por su paso en Acapulco Shore
- Kim Shantal: influencer y creadora de contenido con más de 11 millones de seguidores en Instagram
- Sandra Itzel: actriz y cantante, reconocida por El Señor de los Cielos y su participación en MasterChef Celebrity México
- Alberto del Río “El Patrón”: luchador profesional con trayectoria en WWE y AAA
- César Doroteo “Teo”: creador de contenido del canal Pepe y Teo y exparticipante de La Isla: Desafío en Turquía
- Manola Díez: actriz conocida por Rebelde y Soy tu dueña, además de su paso por Big Brother VIP
- Kike Mayagoitia: conductor de Venga La Alegría Fin de Semana
- Carolina Ross: cantante sinaloense de música regional mexicana y exfinalista de La Voz México 2013
- Lis Vega: vedette, actriz y bailarina cubana reconocida por Big Brother VIP y MasterChef Celebrity 2023