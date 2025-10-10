Belinda denuncia Lupillo Rivera por ‘actos de violencia en su contra’

La cantante Belinda ha tomado acciones legales en contra de Lupillo Rivera por supuesta violencia mediática a raíz de las constantes declaraciones del artista sobre el presunto romance que habrían mantenido en el pasado.

La artista ha logrado una importante victoria legal contra Rivera al obtener medidas de protección inmediatas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), luego de interponer una denuncia formal por violencia digital y mediática el pasado 2 de octubre, argumentando que las recientes declaraciones del cantante sobre su vida privada en su nuevo libro violaron su dignidad y honor.

El Origen de la Denuncia

La querella presentada por el equipo legal de Belinda surge a raíz de la promoción del libro de Lupillo Rivera, Tragos Amargos. En varias entrevistas, Rivera divulgó detalles íntimos y sin consentimiento sobre el presunto romance que mantuvieron, incluyendo una supuesta infidelidad y planes personales.

El despacho de abogados de Belinda señaló que la difusión de estos hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sobrepasó los límites de la libertad de expresión, atentando contra su vida privada, tal como lo contemplan la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los artículos constitucionales de protección a la dignidad y el honor.

Restricciones Oficiales Impuestas a Lupillo Rivera

Tras evaluar la querella, la FGJ-CDMX concedió las medidas cautelares para «garantizar la seguridad, integridad y dignidad» de Belinda, reconociendo la existencia de actos de violencia en su contra.

Mediante una advertencia enviada a Guadalupe Rivera Saavedra, se le ordenó sujetarse a un tratamiento psicológico especializado y abstenerse de cualquier conducta ofensiva.

Específicamente, las medidas de protección exigen al cantante:

Prohibición de Acercamiento o Comunicación: Abstenerse de acercarse o comunicarse con Belinda, incluyendo cualquier acto de intimidación o molestia.

Eliminación de Contenido Ofensivo: Retirar de todas sus redes sociales y plataformas cualquier contenido que mencione a la cantante y que pueda resultar ofensivo o agravioso.

Las autoridades advirtieron que, en caso de incumplimiento de estas órdenes, se podrá ejercer protección y auxilio policial inmediato a favor de la intérprete de «LA MALA».