Francia Raísa, quien donó un riñón a Selena Gomez, desmiente rumores de disputa

La actriz Francia Raísa, quien donó un riñón a Selena Gomez en 2017, ha desmentido categóricamente los rumores de una disputa o «enojo» con la cantante al no ser invitada a su boda con Benny Blanco, algo que llamó bastante la atención.

Raisa expresó su felicidad por el matrimonio de Gomez, y reiteró su gratitud por haber podido hacer la donación.

«Nadie sabe qué está pasando, y ni ella ni yo estamos hablando de ello». Concluyó que «algún día, quizás lo abordemos».

Gomez había sugerido una reconciliación con la actriz en marzo de 2023, refiriéndose a Raísa como su «mejor amiga» y declarando que «nunca, jamás, jamás, estaré más en deuda con nadie que con Francia» por el sacrificio de la donación de riñón.

Sin embargo, ella no asistió a la boda de Gomez y Blanco el 27 de septiembre.

Entre las celebridades que asistieron a la lujosa ceremonia se encuentran Swift, Martin Short, Steve Martin, Paul Rudd, Nina Dobrev y Ed Sheeran.