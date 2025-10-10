Angelina Jolie revela el doloroso contexto de su divorcio con Brad Pitt

Angelina Jolie ha detallado en una nueva entrevista las dificultades emocionales y financieras de su divorcio con Brad Pitt en una nueva declaración judicial ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, como parte de su litigio por el viñedo francés Château Miraval.

La actriz presentó la declaración en respuesta a la solicitud de Pitt de que ella entregara mensajes privados sobre la disputa del castillo.

Angelina, que previamente acusó a Pitt de abuso, declaró que los eventos previos a la separación fueron «emocionalmente difíciles» para ella y sus hijos, y que tras el divorcio, cedió el control de las casas familiares, incluida Miraval, esperando que eso trajera «más tranquilidad» a su exmarido.

La Conexión Dolorosa de Miraval y la Urgencia Financiera

La estrella de cine explicó que ni ella ni sus seis hijos han vuelto a Miraval debido a su «conexión con los dolorosos acontecimientos que llevaron al divorcio».

Reveló que, en ese momento, sus ahorros estaban «inmovilizados en Miraval» y que, al no haber solicitado pensión alimenticia ni ayuda económica a Pitt, necesitaba vender su parte.

Afirmó que tuvo que rechazar trabajos durante dos años para centrarse en el cuidado de sus hijos, llegando a estar tan apurada económicamente que Pitt supuestamente le prestó dinero con intereses para comprar una casa.

Pitt demandó a Jolie por la venta de su participación en la propiedad a una división del Grupo Stoli, alegando que ella no tenía su permiso. Jolie defiende que no lo necesitaba.

Honorarios Legales y la Perspectiva de Pitt

La actriz también está solicitando al actor que le reembolse US$ 33,000 por los honorarios legales incurridos al responder a su solicitud de entrega de mensajes, argumentando que él se negó a retirar la petición a pesar de las advertencias.

Una fuente cercana a Brad Pitt sostiene que la batalla de él es «una disputa comercial» y que su motivación principal es «asegurar que sus hijos puedan maximizar el beneficio de este activo», ya que la venta, según él, redujo significativamente su herencia. La misma fuente calificó de «desafortunado» que se pongan «excusas» para no compartir los correos electrónicos.