Jennifer Lopez y Ben Affleck se reúnen por ‘El Beso de la Mujer Araña’

Es la primera vez que ellos se reencuentran públicamente tras el divorcio…

Jennifer Lopez y Ben Affleck se reencontraron públicamente en la premier de «El Beso de la Mujer Araña» en Nueva York, marcando su primera aparición conjunta desde que finalizaron su divorcio. A pesar de la separación, la expareja demostró una gran camaradería en la alfombra roja.

Un Encuentro Amigable y Profesional

Lopez, de 56 años, y Affleck, de 53, no ocultaron su buena relación mientras posaban para los fotógrafos. La actriz y cantante fue vista hablándole animadamente a su exesposo, quien se inclinó en un momento para susurrarle algo al oído, provocando una sonrisa en ella.

Incluso hubo gestos de apoyo físico: Affleck le colocó la mano en la cintura a Lopez para ayudarla a caminar por la alfombra. J.Lo deslumbró con un vestido floral marrón y negro que recordaba la temática arácnida de la película, mientras que Affleck optó por un clásico traje azul marino.

La razón de su reencuentro es profesional: Lopez no solo protagoniza la cinta como Ingrid Luna/La Mujer Araña, sino que también ejerce como productora ejecutiva junto a Affleck.

Elogios Mutuos y Reflexiones Post-Divorcio

Durante el estreno, la expareja no escatimó en cumplidos. Affleck, ganador del Oscar, se deshizo en elogios hacia su exesposa, calificando su actuación en la película como «increíble».

«Al principio de su participación en esto, Jennifer simplemente iba a darlo todo y lo hizo», dijo Affleck. «Trabajó muchísimo. Se puede apreciar su gran talento; es alguien que creció viendo… musicales clásicos. ¡Realmente lo da todo en esta película!».

Por su parte, Lopez le dio crédito a Affleck por el proyecto en una entrevista: «Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho, y siempre le daré ese crédito».

La artista también compartió que realizar el musical, una adaptación de la obra homónima, fue una experiencia terapéutica. «La película trata sobre la evasión… y hacer este proyecto fue un sueño hecho realidad para mí, que realmente me ayudó a superar un momento difícil en mi vida personal también«, comentó.

Superando la Ruptura

Hace poco, tanto Lopez como Affleck habían reflexionado públicamente sobre su comentado divorcio.

Lopez declaró que la ruptura fue «lo mejor que me ha pasado en la vida porque me cambió» y la ayudó a crecer y ser más consciente de sí misma.

Affleck, por su parte, expresó sentir «solo respeto» por Lopez y desestimó la idea de que su separación se debiera a una causa única y dramática. «La verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente probablemente cree o de lo que sería interesante», explicó.

«El Beso de la Mujer Araña» se estrenará en cines el 10 de octubre, con la actuación de Lopez ya recibiendo críticas positivas.