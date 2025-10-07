Melenie Carmona desmiente rumores sobre un distanciamiento con Alicia Villarreal

Melenie Carmona Villarreal ha salido al paso de las especulaciones que circulaban en redes sociales y medios de espectáculos sobre un supuesto distanciamiento con su madre, la aclamada cantante de música regional mexicana, Alicia Villarreal.

En entrevista con los medios ella desmintió categóricamente los rumores que sugerían una ruptura en la relación familiar, y aseguró que hay buena comunicación entre ellas, y todo está bien.

Melenie está feliz por su mamá, y señaló que Alicia está muy bien:

«La veo muy bien, la veo trabajando, enfocada en en sus cosas y… pues sí, tenemos buena comunicación. Creo que es lo que mucha gente tiene, como que la duda… es que yo ahorita ya estoy independizada de ella, viviendo en mi casa», explicó.