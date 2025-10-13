Kylie Jenner revive la icónica ‘Era King Kylie’ con una colección nostálgica

La empresaria celebra el décimo aniversario de su marca Kylie Cosmetics…

Kylie Jenner ha emocionado a sus millones de seguidores al anunciar el lanzamiento de la ansiada «King Kylie Collection», una línea de maquillaje que rinde homenaje a sus inicios audaces en la industria de la belleza.

Con un toque nostálgico de la «era King Kylie» —esa fase osada de 2015-2017 marcada por labios mate intensos, pelucas coloridas y un estilo sin filtros—, la colección celebra 10 años de Kylie Cosmetics y llega como un regalo directo a sus fans más leales.

En un emotivo post en Instagram el domingo 12 de octubre, Jenner compartió fotos cubiertas de glitter plateado y azul, posando con los productos mientras recordaba sus sueños adolescentes.

«¡Esta King Kylie Collection es verdaderamente para ti!!! Eres la razón por la que mis mayores sueños cosméticos se hicieron realidad, y no estaría aquí… ¡10 años después! sin tu apoyo», escribió la socialité de 28 años. Añadió: «He visto todos tus mensajes pidiendo una colección King Kylie, la era intrépida que tuve un sueño a los 17 años… y por eso publiqué ese tuit en 2022. Quería darte exactamente lo que has estado esperando».

El anuncio, que acumuló más de 2 millones de likes en horas, incluye una variedad de productos inspirados en esa vibra «bad bitch» de principios de los 2010: kits de labios mate en tonos discontinuados como True Brown K y Dead of Knight, además de lanzamientos nuevos como A Decade y Kylie Jenner Lips; una paleta de sombras con 10 tonos, evocando su cabello turquesa de la época Snapchat; polvo suelto iluminador en el shade 3 Strikes (homenaje a la canción de Terror Jr. que soundteckó esa era); un brillo labial (lip glaze), un combo de lápiz labial y delineador, y un cepillo para iluminador. Todo con fórmulas actualizadas, veganas y cruelty-free, fieles al espíritu limpio de la marca.

Para avivar la hype, Jenner lanzó en Snapchat «Glosses Part II: King Kylie Returns», una secuela del video de 2015 donde promocionaba sus glosses iniciales. En esta versión, Kylie es «interrogada» por ser la «más mala» del juego de la belleza, para luego ser rescatada por su madre, Kris Jenner, en un escape cinematográfico lleno de acción y risas.

El clip, dirigido por Colin Tilley y con música de Terror Jr., también agradece a colaboradoras como las modelos Mara Teigen y Karin Jinsui. «¡Se siente bien lanzar mi King Kylie con una parte 2 de mi video de hace 10 AÑOS!», exclamó Jenner.

Los fans no tardaron en explotar de emoción en los comentarios: «¡Esta es mi era favorita!», «¡Icónico total, volvamos a los labios mate!», y «¡Full circle moment!». La expectación es tal que expertos predicen un sell-out inmediato, similar al furor de sus lanzamientos tempranos que catapultaron a Kylie a un imperio valorado en unos 700 millones de dólares.

La «King Kylie Collection» estará disponible a partir del 18 de octubre exclusivamente en su pagina kyliecosmetics.com.

Jenner concluye su mensaje con un toque personal: «Desde el fondo de mi corazón, gracias por estar en este viaje conmigo. Espero que esta colección te haga tan feliz como tú me has hecho a mí».