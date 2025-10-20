Kevin Federline rompe el silencio en libro que promete revelar la verdad detrás de su vida con Britney Spears

A solo un día de su lanzamiento oficial, el mundo del entretenimiento está en vilo por el debut literario de Kevin Federline, el exesposo de Britney Spears, con su libro de memorias You Thought You Knew [Pensabas que Sabías], programado para publicarse mañana, 21 de octubre, a través del sello Listenin.

La publicación se presenta como un relato crudo y sin filtros sobre la fama, el amor, la paternidad y los escándalos que definieron una era. Federline, de 47 años, conocido por su carrera como bailarín y DJ, asegura que este libro no es solo una respuesta a los rumores, sino una ventana a su alma.

En un anuncio exclusivo hecho en agosto por la revista People, Federline describió el libro como «extremadamente íntimo y transparente».

«Si alguna vez has tenido preguntas, aquí encontrarás respuestas», declaró el autor, quien narra personalmente la versión en audio. El volumen, disponible también en tapa dura y formato digital, explora su trayectoria desde un adolescente rebelde en Fresno, California, hasta convertirse en un ícono accidental de la cultura pop al lado de Spears.

Entre sus páginas, Federline relata sus inicios como bailarín en giras con artistas como P!nk, Destiny’s Child y Michael Jackson, antes de que su vida diera un giro dramático con el romance que lo catapultó a los titulares.

Matrimonio Problemático

Pero lo que ha generado mayor controversia son las revelaciones sobre su turbulento matrimonio con Spears, que duró de 2004 a 2007 y dejó dos hijos en común: Sean Preston y Jayden James.

Extractos filtrados en medios como TooFab y Rolling Stone han sacudido a la opinión pública. Federline detalla momentos de crisis, como el incidente en el que Spears se afeitó la cabeza en 2007, afirmando que «las cosas escalaron rápidamente» y que no podía «soportar verla así».

Más impactantes son sus alegatos sobre la salud mental de la cantante durante el posdivorcio: describe noches en las que sus hijos la encontraban «parada en silencio en la puerta de su habitación, observándolos dormir… con un cuchillo en la mano».

También acusa a Britney de exponer a Jayden a alérgenos como mariscos y montar a caballo a pesar de sus alergias, e incluso relata una visita no anunciada donde llegó con un pañal para un niño que ya no lo usaba, y «con un pecho expuesto en una camisa rota».

Reacción de Britney

Estas confesiones han desatado una tormenta mediática. La propia Britney Spears, de 44 años, respondió en un post en X el 14 de octubre, expresando su frustración:

«El gaslighting constante de mi exesposo es extremadamente doloroso y agotador. He tenido suficiente». Su representante agregó: «Una vez más, él y otros están lucrando con ella, justo después de que terminara la manutención infantil. Todo lo que le importa son sus hijos y su bienestar en medio de este sensacionalismo».

Spears, quien detalló su propia versión en sus memorias The Woman in Me de 2023, parece ver este lanzamiento como un eco no deseado de sus batallas pasadas, incluyendo la conservaduría que la ató durante 13 años y que finalizó en 2021.

Federline, por su parte, defiende su decisión de hablar ahora. En entrevistas previas, como la de The New York Times, ha expresado preocupación por el fin de la conservaduría: «Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien», dijo.

El libro también aborda la prolongada batalla por la custodia, resuelta en 2008 a favor de Federline, y los años de ridículo público que sufrió, desde memes hasta críticas por su álbum debut Playing with Fire en 2006, calificado como uno de los peores de la historia.

Casado desde 2013 con la jugadora de volleyball Victoria Prince, con quien tiene dos hijas más, Federline enfatiza su rol como padre: «Enfrenté el corazón roto aplastante y el ridículo constante, todo mientras me convertía en el padre que mis hijos necesitaban en medio de la turbulencia emocional incesante».