Gaby Spanic es expulsada de reality brasileño tras agredir a compañera

El reality show «A Fazenda 17» de Record TV en Brasil vivió uno de sus momentos más explosivos este domingo (19) por la noche, cuando la actriz venezolana Gaby Spanic, de 51 años, protagonizó una agresión física que culminó en su expulsión inmediata del programa.

Durante una dinámica de confrontación en vivo, la estrella de telenovelas como La Usurpadora abofeteó a su supuesta aliada, la participante Tamires Assis, y luego anunció su deseo de abandonar el juego, citando el agotamiento por la «violencia constante» en la casa. El incidente ha desatado una ola de reacciones en redes sociales y medios, reviviendo el temperamento legendario de la artista.

Todo ocurrió en una actividad grupal de «apuntamientos» –un clásico de los ‘realities’ donde los participantes señalan a otros por conflictos acumulados–. Gaby, visiblemente emocionada, seleccionó a Tamires como su «apuntada», explicando su decisión en un monólogo cargado de vulnerabilidad:

«Muchas personas van a preguntar por qué elegí a Tamires. Soy una mujer que viene de otro país y me han pasado muchas cosas. No se puede hablar de ella sin hablar de mí. He sufrido bullying por mi forma de hablar, fui agredida por un agresor… ¡Gracias, gente de Brasil, que no aguanta más la violencia!».

La actriz, conocida por su franqueza, prosiguió: «No soy de las que subestiman la inteligencia del público. Siempre estoy agradecida, porque quien me da de comer es el público. No me gusta cuando maltratan a una mujer, sea por un hombre o por otra mujer».

En un gesto teatral que evocaba sus icónicos roles de villana, Gaby culminó su discurso con un sonoro tapa en la mejilla de Tamires, quien no revidó y se limitó a mirar sorprendida. El presentador Dudu Camargo, en un intento desesperado por retenerla, suplicó: «¡No puedes desistir por estas agresiones! Tienes que revidar».

Pero Spanic, con lágrimas en los ojos, replicó: «¡Son muchas cobras! Producción, por favor… ¡Yo desisto!». Abandonó el deck de la dinámica y se dirigió directamente a la producción, dejando a sus compañeros en shock. Minutos después, el director del programa, Rodrigo Carelli, confirmó la expulsión en su cuenta de X: «Debido al ocurrido en la actividad ahora mismo, tuvimos que expulsar a Gaby Spanic del juego. #AFazenda @afazendarecord @recordtvoficial».

Han señalado que Spanic buscó su propia expulsión con esa reacción violenta al estar cansada de estar en el show de la tele brasileña.

Muchas controversias

Esta no es la primera controversia de Spanic en el programa, que apenas lleva un mes al aire. Desde su entrada el 9 de septiembre, al son de la icónica banda sonora de La Usurpadora, la venezolana ha sido el epicentro de múltiples roces. Acusada de xenofobia por el participante Fernando Sampaio –quien la tildó de «expulsada» de un reality mexicano previo–, Gaby reveló públicamente un trauma de abuso sexual sufrido en La Casa de los Famosos (versión Telemundo, 2021), donde alegó que un compañero la agredió físicamente.

«Gritaba ‘¡Sáquenme de aquí!’ mientras él me agarraba los senos y el brazo», desahogó, en un momento que conmocionó a la audiencia y generó debates sobre el manejo de denuncias en realities. Su equipo aclaró posteriormente que su salida de ese programa fue por votación popular, no expulsión, y denunció el incidente como «xenofobia» ante la producción de «A Fazenda».

Otras anécdotas incluyen una amenaza velada de «enforcar» a una peoa por un posible castigo colectivo que les quitara el café –»¡Si me quedo sin café, la enforco!»–, y confrontaciones con Gabily sobre su rol como «infiltrada» en la casa. «Vine por un desafío personal de justicia, no por dinero», respondió Gaby, insinuando motivaciones profundas más allá del premio de R$ 2 millones. A pesar de las tensiones, también hubo momentos virales positivos: cantando la opening de La Usurpadora en una fiesta y durmiendo sin pudor, lo que la convirtió en un fenómeno de memes y tendencias en Brasil.

La expulsión ha dividido a los fans. En X, miles de usuarios lamentan su salida: «Nunca más tendrán en ‘A Fazenda’ a alguien como Gabriela Spanic. Los otros fuerzan peleas por rating, pero ella es real: briga cuando debe, habla cuando debe», tuiteó @Melxic4na, acompañando un clip del tapa que ya supera el millón de vistas. Otros critican la agresión: «Violencia no es entretenimiento, aunque sea Gaby», escribió un seguidor. Tamires, por su parte, recibió apoyo de aliados, mientras que el grupo de Gaby –incluyendo a Duda y Dudu– expresó incredulidad: «Ella era el centro del grupo, no nos dejaba perdernos».